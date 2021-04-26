Son Dakika haberleri: Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi... Eğer bunu imzalamazsanız paranız gidebilir
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi için detaylar merak ediliyor. Borçlu şahsın özel sektör ya da devlet müesseselerinde çalışması fark etmeksizin ücretine haciz yapılabilir. Fakat yapılacak haciz operasyonunun legal bir hududu bulunur. Borçlu şahsın yaşamını devam ettirebilecek kadar olan meblağı kesinlikle kendisine bırakılır. Ülkemizde kart, kredi veya senet borcu bulunan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bunların kimi sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken kimileri de emekli maaşlarıyla hayatını sürdürüyor. Bazıları ise ne yazık ki işsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak kişilerin gelir durumu ne olursa olsun, borçlarını ödeme zorunlulukları baki kalıyor.
Günümüzde muhtelif nedenlerle çekilen krediler, uzun vadeli borçlanmalara neden olmaktadır. Bu borçların ödenmemesi, kimi gidişatlarda haciz ile sonuçlanabilir. Ayrıca tahvil ile yapılan taksitli borçlanmalar da vadesi geldiğinde ödenmediği takdirde haciz mevzubahisi olabilir. Peki, emekli ücretine haciz konulur mu? İşte emekli ücretine haciz kazanç mı sualinin cevabı... Bankanın emekli maaşına haciz koyabilmesi için emeklinin izni gerekiyor. Neye imza attığını bilmeyen çoğu emekli, kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemlerle şoke oluyor. Maaş kesintisine uğayan emeklilerin ne yapması gerekiyor? İşte yanıtı...