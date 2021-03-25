Son dakika haberleri: Kredi almayan bin pişman oldu! Kamu bankaları konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları belli oldu! Oranlar tavan...

Son dakika haberleri: Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararının ardından bankalardan açıklamalar geldi ve 3 kamu bankası, kredi faizlerini yukarıya güzergahlı revize etti. Yüzde 17 seviyesinde olan politika faizi , 200 baz puanlık artış ile birlikte yüzde 19 seviyesine kadar çıkarıldı. Politika faizinde yapılan artış banka kredi faiz oranları da yansıdı ve yeni oranlar açıklandı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı en düşük yüzde 1.42 seviyesinden başlarken bu oran Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı listesinde yüzde 1.51 ve Ziraat Bankası'nda da yeniden yüzde 1.51 olarak duyuru edildi. Araç kredisi ise Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yüzde 1.54 olarak uygulanırken Vakıfbank tarafından ise yüzde 1.34 olarak uygulanıyor.

25.03.2021 10:31 - Son Güncelleme: 25.03.2021 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





