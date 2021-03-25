Son dakika haberleri: Kredi almayan bin pişman oldu! Kamu bankaları konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları belli oldu! Oranlar tavan...
Son dakika haberleri: Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararının ardından bankalardan açıklamalar geldi ve 3 kamu bankası, kredi faizlerini yukarıya güzergahlı revize etti. Yüzde 17 seviyesinde olan politika faizi , 200 baz puanlık artış ile birlikte yüzde 19 seviyesine kadar çıkarıldı. Politika faizinde yapılan artış banka kredi faiz oranları da yansıdı ve yeni oranlar açıklandı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı en düşük yüzde 1.42 seviyesinden başlarken bu oran Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı listesinde yüzde 1.51 ve Ziraat Bankası'nda da yeniden yüzde 1.51 olarak duyuru edildi. Araç kredisi ise Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yüzde 1.54 olarak uygulanırken Vakıfbank tarafından ise yüzde 1.34 olarak uygulanıyor.
Ev kredisi aktüel faiz oranları değişti. Bankaların bir çoğu Merkez Bankası farklılığı sonrasında alıcılarına daha yüksek faiz oranıyla kredi ihtimali sunuyorlar. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank alıcılarına değişik bankalara göre daha düşük faiz oranlarıyla kredi imkânı sağlıyorlar. Son günlerde ekonomide yaşanan hareketli yarıyıl bankaların kredi faiz oranlarını değiştirdi. Kamu bankaları dışında kalan değişik bankalar faiz oranlarını artırdılar. Yüzde 17 seviyesinde olan politika faizi , 200 baz puanlık artış ile birlikte yüzde 19 seviyesine kadar çıkarıldı. Politika faizinde yapılan artış banka kredi faiz oranlarıan da yansıdı ve yeni oranlar açıklandı.