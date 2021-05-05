Son dakika haberleri: Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi? 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberleri: 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak bu kısıtlama süresinde ise halktan farklı konularda sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle su, elektrik ve doğalgaz faturalarının bu dönemde nasıl yatırılacağına dair akıllarda soru işareti bulunuyor. Faturalarda herhangi bir değişiklik ya da erteleme olup olmadığı merak ediliyor. Bu süreç içerisinde konuya ilişkin bilgilendirme enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere iletildi. Peki faturalar ertelendi mi? Fatura borcu olanlar için ne kadar alındı? İşte merak edilen sorunun cevabı..

05.05.2021 12:51 - Son Güncelleme: 05.05.2021 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





