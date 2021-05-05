RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Son dakika haberleri: Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi? 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberleri: 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak bu kısıtlama süresinde ise halktan farklı konularda sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle su, elektrik ve doğalgaz faturalarının bu dönemde nasıl yatırılacağına dair akıllarda soru işareti bulunuyor. Faturalarda herhangi bir değişiklik ya da erteleme olup olmadığı merak ediliyor. Bu süreç içerisinde konuya ilişkin bilgilendirme enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere iletildi. Peki faturalar ertelendi mi? Fatura borcu olanlar için ne kadar alındı? İşte merak edilen sorunun cevabı..

05.05.2021 12:51 - Son Güncelleme: 05.05.2021 12:51
Son dakika haberleri: Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi? 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır?

17 günlük bu kısıtlama kapsamında muaf tutulanlar hariç çoğu kişi evlerinde bulunacak. Ancak dışarıya çıkılmadığı için elektrik, su ve doğal gaz faturalarının da nasıl ödeneceği merak edilmeye başlandı. Tam kapanma süreci kapsamında 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında tam gün sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak. Bu süreç içerisinde faturaların ertelenmesine ilişkin son dakika gelişmesine ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika haberleri: Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi? 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Faturalar ertelendi mi?

Doğalgaz ve Elektrik faturalarının son ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı sonrasına yani tam kapanma sürecinin sonuna kadar ertelendiği açıklandı. Bu süreçte faturalar borcundan ötürü ev ve iş yerlerinde kesinti olmayacak.

Son dakika haberleri: Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi? 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak.

Son dakika haberleri: Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi? 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

Son dakika haberleri: Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi? 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Faturalarını tam kapanma sürecinde ertelemek isteyen vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak erteleneceği belirtildi.

.