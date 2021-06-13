Son dakika haberleri: Cüzdanlar alev aldı! Ziraat Bankası, Halkbank, ING, TEB, Vakıfbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları...

Son dakika haberleri İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Sizi en az uğraştıracak banka ve kredisi sizin için en uygun kredi haline gelebilir. Bu yüzden öncelikle eğer hali hazırda çalıştığınız bir banka, örneğin maaş müşteri olduğunuz bir banka varsa onun size sunduğu kredi özelliklerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.