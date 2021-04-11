Son dakika haberi: Güzel haberlerin ardı arkası kesilmiyor! 3 aylık nakit avans! Başvuranlar hemen yapılıyor para anında hesaba yatıyor
Son dakika haberi: SGK SSK ve Bağkur emeklisi milyonlarca vatandaşa güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emekliler faizsiz avans ve 10 maaşa kadar kredi alabilecekler. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek.
Koşulları bitirdikten sonra emekli olmak için hak kazanarak SGK'ya müracaat yapan vatandaşlar yalnızca 10 gün kadar kısa müddet içerisinde ücretlerine kavuşabilecekler. Aylık bağlama müddetleri uzayan emekliler için bütün 8 bin 477 TL bedelinde avanslar geliyor. Ülkemizde emekli olmak için hak kazanmak adına kişilerin sigortalı çalışma, yaş ve prim ödemelerinin aynı anda tamamlanma şartı gerekiyor. 3 şartı aynı anda yerine getirebilen vatandaşlar SGK üzerinde başvuru yaparak ödeme alabilecekler. Emekli aylıkları almak için son yıllarda işlemler daha hızlı olmaya başladı. Günümüzde emeklilik başvurusu yapmak için SGK'ya giderek sadece bir dilekçe vermesi yeterli olacak. 1 hafta ila 10 günlük süre içerisinde sonuçlar geliyor.
90 GÜN ŞARTI…
Aylık bağlama işlemlerinin daha uzun bir zaman alması söz konusu olursa avans sistemleri devreye girecek. Emeklilik başvurularını yapan vatandaşların maaş bağlama süresi ortalama olarak 90 gün şartına denk gelir ve hala aylıklar bağlanmamış olursa da SGK kapsamında vatandaşlar yazılı bir şekilde başvuru yaparak tam üç maaş birden ödeme alabilecekler.