Son dakika: Güzel haberler peşi sıra geliyor! 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi veriliyor! Para anında hesaba yatıyor!

Son dakika: Tek tek açıklama yapıldı! 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi veriliyor! Koşulları bitirdikten sonra emekli olmak için hak kazanarak SGK'ya müracaat yapan vatandaşlar yalnızca 10 gün kadar kısa müddet içerisinde ücretlerine kavuşabilecekler. Aylık bağlama müddetleri uzayan emekliler için bütün 8 bin 477 TL bedelinde avanslar geliyor. Ülkemizde emekli olmak için hak kazanmak adına kişilerin sigortalı çalışma, yaş ve prim ödemelerinin aynı anda tamamlanma şartı gerekiyor. 3 şartı aynı anda yerine getirebilen vatandaşlar SGK üzerinde başvuru yaparak ödeme alabilecekler. Emekli aylıkları almak için son yıllarda işlemler daha hızlı olmaya başladı.

19.04.2021 12:42 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





