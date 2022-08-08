Son dakika flaş altın yorumu! 15 Ağustos'tan sonra yatırımcıların feleği şaşacak! 1450 liraya kadar... İslam Memiş bitiş tarihi verdi!

Son dakika altın yorumları yakından takip edilirken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten flaş yeni bir tahmin geldi. Ağustos ayına dair gram altın, dolar, Euro ve diğer gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş 15 Ağustos ayına dikkat çekti. ''15 Ağustos'tan sonra 1000 lira altında, gram altın alamayacaksınız uyarım olacak. 1000 altını görürseniz elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Yıl sonuna kadar 1450 lira rakamlarını beklemeye devam ediyoruz. Gram altın/TL'de asıl yükseliş daha başlamadı.'' dedi. İşte 7 Ağustos gram altın, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını fiyatı ve Memiş'in tüm açıklamaları...