Son dakika faiz depremi: Okkalı arttı! En yüksek faiz oranı değişti! 24 Ocak 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

TL mevduatlarında 2 trilyon seviyelerinin görülmesinin ardından, ilgili dönemde 5 milyar dolar Türk lirasına döndüğü ifade edildi. Öte yandan bir önceki haftanın verilerine göre TL mevduatları 1 milyar 987 bin dolar seviyesinde iken, döviz mevduatlarının ise 256 bin dolar seviyelerinde olduğu aktarıldı.