Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol düşüyor MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM! 12 Temmuz BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
Brent petrol düşüyor! Motorin, benzin ve LPG'ye indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son günlerde akaryakıta gelen peş peşe indirimler araç sahiplerini sevindirdi. Son olara Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz Cuma günü itibariyle motorin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim uygulandı. Petrol piyasasındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarına da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peki 12 Temmuz MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM var mı? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! İşte 12 Temmuz BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Brent petrolün düşüşü devam ederken akaryakıtta indirim olacak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,22 dolardan işlem görüyor. Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 105,22 dolar oldu. Peki benzin, LPG, motorin fiyatı düştü mü? İndirim var mı? İşte 11 Temmuz akaryakıt fiyatları...
Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 105,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,03 dolardan alıcı buldu.