Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 11 Ocak BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatı... Brent petrol 79,42 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM!

Akaryakıt fiyatları sabah saatlerinden itibaren sürücüler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,42 dolardan işlem görüyor. Son dönemlerde yakından takip edilen brent petrol 80 doların altına indi. Bununla birlikte gözler bir süredir akaryakıt indirimindeyken müjdeli haber geldi. Son dakika duyurusuna göre akaryakıtta fiyat düştü. Litresi 19 TL'nin altında! Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP...