Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 11 Ocak BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatı... Brent petrol 79,42 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM!
Akaryakıt fiyatları gündemdeki sıcak yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca araç sürücüsü indirim ve zam duyurularını yakından takip ediyor. Buna göre akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Tabelalar 63 kuruş eksik gösterecek. brent petroldeki hızlı düşüşle birlikte akaryakıt fiyatları da değişti. Peki 11 Ocak 2023 benzin, motorinİ LPG fiyatları ne kadar? Brent petrol kaç dolar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir son dakika akaryakıt fiyat listesi! BP, Opet, Shell...
Akaryakıt fiyatları sabah saatlerinden itibaren sürücüler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,42 dolardan işlem görüyor. Son dönemlerde yakından takip edilen brent petrol 80 doların altına indi. Bununla birlikte gözler bir süredir akaryakıt indirimindeyken müjdeli haber geldi. Son dakika duyurusuna göre akaryakıtta fiyat düştü. Litresi 19 TL'nin altında! Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP...
BRENT PETROL SON DURUM!
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,42 dolardan işlem görüyor.
Dün 81,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalarak 79,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,46 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
Ülkede devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırırken, daha fazla faiz artışının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol talebini sınırlayacağı endişelerini de artırıyor.