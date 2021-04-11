Son dakika: Emekli olan herkes bunu bekliyordu! Ek ödeme müjdesi! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 690 lira ödenecek!
Son dakika haberi: Ek ödeme müjdesi! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 690 lira verilecek! Bir süredir tüm emekli vatandaşlar ek ödeme hakkında yaşanan gelişmeleri mercek altına alıyor. Bilindiği gibi milyonlarca kişiye her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de veriliyor. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
Son dakika haberi: Milyonlarca emekli vatandaş ücretlerinin yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Ancak bu meblağın düşük olduğunu ifade eden emekliler artması doğrultusunda arzlarda bulunuyor. Emeklilere ücretin yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden TÜED 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' önerisi geldi. Arz yaşama geçerse, kazançlarda 414 liraya varan çoğalış olacak. Bu kapsamda mevzu hakkında yapılan son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor.
YÜZDE 4-5
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 690 TL
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 8-10 olması yönünde.Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarları katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 8-10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 276,33 liraya, yüzde 10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak.6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 552,66 ya da 690,84 lira ek ödeme verilecek.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI
5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;