Son dakika: Ek ödeme müjdesi! Emekli olan herkes bunu bekliyordu! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 690 lira ödenecek!

Son dakika haberi: Milyonlarca emekli vatandaş ücretlerinin yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Ancak bu meblağın düşük olduğunu ifade eden emekliler artması doğrultusunda arzlarda bulunuyor. Emeklilere ücretin yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden TÜED 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' önerisi geldi. Arz yaşama geçerse, kazançlarda 414 liraya varan çoğalış olacak. Bu kapsamda mevzu hakkında yapılan son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor.