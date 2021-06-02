Son dakika büyük değişiklik düşük fiyat! Arabası ve ehliyeti olan herkesi kapsıyor! Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak

Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak... Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Bu bağlamda otomobili olan milyonları ilgilendiren gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki döneme ilişkin en önemli gündem maddelerinden birinin de trafik sigortası olduğunu söyledi. Gürsoy, trafik sigortasındaki değişikliklerin reform niteliğinde olacağını kaydetti.

02.06.2021 16:28 - Son Güncelleme: 02.06.2021 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





