Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini! Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem...

Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırımcılar pür dikkat takip ediyor. Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın, dolar ve borsa ile alakalı sansasyonel varsayımlar geldi. Dolarda sene sonu için 9 lira ve üzerindeki sayıların sene sonu için sürpriz olmayacağını belirten İslam Memiş, "Altında satış için de çok erken! Mayıs-Haziran aylarında altın yatırımcısının suratı gülebilir" ihtarı yaptı. Gümüş maliyetleri ve Borsa İstanbul için de dikkat çekici varsayımlar geldi. Geçen haftaya 461 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte haftayı 480 TL civarında kapatmıştı.

26.04.2021 11:49 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





