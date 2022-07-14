Son dakika ALTIN ve DOLAR yorumu! Bu seviyelerden yatırım yapmayın! İslam Memiş 'Çok riski' diyerek uyardı! Yatırımcıları talan edecek: 950 lira seviyesine...

Piyasa kahini İslam Memiş altın ve dolar yatırımcılarını uyardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş canlı yayında önemli tavsiyelerde bulundu. Öncelikle altının geleceği konusundaki fikirlerini söyleyen uzman isim, ''Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında düşüşler devam ediyor yani baskı altında kalmaya devam ediyor. Çünkü ABD Merkezi Bankası FED'in para politikasındaki faiz artışları devam ediyor. Bu da değerli metalleri baskılamaya devam ediyor. Ons altın şu anda 1.725 dolar yani dünyadaki altının değeri değer kaybediyor. Ancak içeriye baktığımız zaman gram altın / TL fiyatında yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz.'' dedi. İşte detaylar...