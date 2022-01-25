Son dakika altın için tarih ve saat verildi! Altın fiyatları kalp krizi nedeni! Çeyrek altının, gram ve ons altın fiyatı kaç TL, FED kararı sonrası...

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş 'Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz hususu olabilir. 'Gram altına baktığımız vakit dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir.' diyen Memiş, gram altınla alakalı tarih verdi. Öte yandan yarın saat 22.00'de dünya piyasalarının gözü Fed FOMC toplantısı ardından Jerome Powell'dan yapılacak olan açıklamalarda olacak. Fed'den bu toplantıda faiz artışı beklenmiyor. Fakat varlık alımlarının azaltılmasında 60 milyar dolar oranına inme olsılığının yanında, bu toplantıda varlık alımlarını tamamıyle durdurma kararı alma olasılığı de az da olsa var.