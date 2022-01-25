Son dakika altın için tarih ve saat verildi! Altın fiyatları kalp krizi nedeni! Çeyrek altının, gram ve ons altın fiyatı kaç TL, FED kararı sonrası...
Peş peşe açıklandı. Altın kalp krizi nedeni olabilir. Altın fiyatları son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın alan ve satan yatıırmcılar ise o tarihe ve toplantıya kilitlenmiş durumdalar. FED Ocak 2022 faiz kararı 26 Ocak akşamı saat 21:00'de ilan edilecek. Karar ile FED'in düşük bir faiz artırımı yapması beklenirken ekonomistler bu beklentinin fiyatlandığını söyleyerek altında yüksek bir oynama beklemediklerini açıkladılar. Geçtiğimiz güne 1835 dolardan başlayan ons altın, Fed kararı evveli 1844 dolara kadar yükseldi ve 1841 dolardan kapandı. Bugüne 1843 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1841 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek ise 1843 dolar seviyeleri görüldü.
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş 'Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz hususu olabilir. 'Gram altına baktığımız vakit dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir.' diyen Memiş, gram altınla alakalı tarih verdi. Öte yandan yarın saat 22.00'de dünya piyasalarının gözü Fed FOMC toplantısı ardından Jerome Powell'dan yapılacak olan açıklamalarda olacak. Fed'den bu toplantıda faiz artışı beklenmiyor. Fakat varlık alımlarının azaltılmasında 60 milyar dolar oranına inme olsılığının yanında, bu toplantıda varlık alımlarını tamamıyle durdurma kararı alma olasılığı de az da olsa var.
ALTIN İÇİN TARİH VERİLDİ
İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak? Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.
ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT!
Altının ons fiyatı geçen 4 işlem gününü yatay bir seyirde geçirirken; altın yatırımcısı, Fed'in kritik toplantısını ve ABD-Rusya gerilimini ilgiyle takip ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısı ardından faiz kararı yarın Türkiye saati ile 22:00'de açıklanacak.
Toplantı ardından, bankanın para politikasıyla alakalı vereceği mesajlar mühim olacak. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Baştürk, Fed'in altın fiyatları üzerindeki mümkün etkileriyle alakalı yaptığı değerlendirmede "Yarın akşamki Fed toplantısından, mart ayına yönelik yapılacak söylemler mühim olacaktır. Ons altın, bir süredir yatay seyrettiği amacıyla gelebilecek teknik kırılımlar önemli olur" dedi.
FED FAİZ ARTIŞI İÇİN NASIL ADIM ATACAK?
Toplantı son dönemde çoğalan enflasyonist baskılar nedeniyle dikkat çekici bir biçimde şahinleşen Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımları görmek yönünden son derece mühim olacak. Bununla birlikte ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile son 40 senenin zirvesine çıkması Fed'in beklenenden evvel şahinleşerek, 2022'de 3 ya da 4 faiz artırımı yapabileceği olasılığı güçlendi.