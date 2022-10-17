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Haberler Ekonomi Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Ekonomistler artık topluca darboğazdan çıkış yolunu işaret ediyorlar. Ya bu çıkış yolu son anda da olsa değerlendirilecek ya da bilinmeze giden yolda başka çıkış yolu yok. Altının hızlı yükselişi yine devam ediyor. Her geçen gün artan altın fiyatları piyasalarda kuşku ile izlenmektedir. Ancak hiçbir şey bu artışı durduramamaktadır. Neden altın bu hızla yükseldi? Bunun ilk sebebi elbette açıklanan enflasyon oranlarının beklenenin üstünde olması. Sene başında yüzde sekiz enflasyon beklentilerinden söz edilirken ne yazık ki enflasyon oranları söyleneni kat kat aşmış durumda ve bu piyasada tedirginlik yaratmaktadır.

takvim.com.tr
17.10.2022 09:05 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:05
Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Artık gerçekten altının bu yükselişini yavaşlatacak önlemler beklenmekte ancak bu da henüz hiç mümkün görünmemektedir. Artık son çıkış noktasına yaklaşıldığını uzmanlar işaret etmekteler. Bu son fırsatın değerlendirilmesi tüm ülke geleceği için şart görünmektedir.

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Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Amerika Birleşik Devletleri borsalarında enflasyona bağlı olarak yatırımcılar piyasadan gerilemeye başladılar. Bu sebep ile yatırımlar azalınca altın aldı başını gidiyor.

Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Daha önce faiz oranlarını yükselterek parayı bankalara çekmeye çalışan FED 'in çalışmaları sonuç (ne yazık ki) vermemiş görünmektedir. 75 temel puanlık faiz artırımına ek olarak 100 puanlık bir artırım beklentisi de başlamış görünüyor.

Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Önünü görmeyen yatırımcının borsalardan iştahı kapanınca durumun böyle gerçekleşeceği aşikârdır. Bu yüzden dünya çapında olarak tüm borsalar düşüşe geçmiştir. Aynı şey kripto paralarda da olmuştur.

Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Uzmanların Gelecek Görüsü Nedir?

Bazı uzmanlar tarafından altın için, içinde olduğumuz ay Ekimin son fırsat olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Yılın sonunun gelmekte olduğu uyarısı yapan uzmanların görüşü şöyle.

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