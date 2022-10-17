Son dakika altın fiyatları: Son çıkış yolu işaret edildi! Altın fiyatlarında son viraj! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı!

Artık gerçekten altının bu yükselişini yavaşlatacak önlemler beklenmekte ancak bu da henüz hiç mümkün görünmemektedir. Artık son çıkış noktasına yaklaşıldığını uzmanlar işaret etmekteler. Bu son fırsatın değerlendirilmesi tüm ülke geleceği için şart görünmektedir.