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Haberler Ekonomi Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibi ve diğer vatandaşlar için geliştirdiği sosyal yardım modelleri ve diğer proje hizmetleri sayesinde yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haziran ayı itibari ile çocuklu ailelerin hesaplarına SED ödemelerinin yatırıldığını açıkladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın SED ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
11.06.2022 10:30 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:30
Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal bir devlet olmasından doğan sorumlulukların yerine getirilmesine aracılık eden kamu kurumlarından birisidir. Bu kapsamda hem ihtiyaç sahipleri hem de diğer vatandaşlar için birçok kategori altında, çok çeşitli programlar geliştiren bakanlık, nakdi ödemeler de yapmaktadır.

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Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Şimdiye kadar yaklaşık olarak 20 farklı başlık altında sosyal yardım modeli geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili yardım modelleri aracılığı ile dezavantajlı olarak değerlendirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit yardımları ve fiziksel yardımlar ulaştırmaktadır.

Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması amacı ile geliştirilen sosyal yardım modellerinden birisi de SED ödemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Bir süredir ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması amacı ile hesaplara aktarılan SED ödemeleri, haziran ayı itibari ile de hesaplara geçti.

Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yardım ödemelerinin içeriğine değinerek önemli bilgiler verdi.

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