Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal bir devlet olmasından doğan sorumlulukların yerine getirilmesine aracılık eden kamu kurumlarından birisidir. Bu kapsamda hem ihtiyaç sahipleri hem de diğer vatandaşlar için birçok kategori altında, çok çeşitli programlar geliştiren bakanlık, nakdi ödemeler de yapmaktadır.