Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Aylık kazanç göğe çıktı tavan yaptı!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Sorusunun yanıtları merak ediliyor. Türkiye ekonomisinde kararsız bir görüntü ortaya çıkması ve enflasyon çekinceleri sebebiyle vatandaşlar Türk lirası türünden varlıklarını koruma altına alabilmenin yollarını inceliyorlar. Enflasyon karşısında varlıklarının erimesini yasaklamak isteyen vatandaşlar bu sebeple bankaların mevduat faizlerini en ince ayrıtısına kadar araştırıyorlar. Türkiye'de bankacılık sisteminin verdiği bilgilere göre vatandaşlarıun en çok kullandıkları mevduat hesabı 32 günlük vadeli mevduat hesabı oluyor.

07.06.2021 08:19 - Son Güncelleme: 07.06.2021 08:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





