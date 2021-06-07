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Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Aylık kazanç göğe çıktı tavan yaptı!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Sorusunun yanıtları merak ediliyor. Türkiye ekonomisinde kararsız bir görüntü ortaya çıkması ve enflasyon çekinceleri sebebiyle vatandaşlar Türk lirası türünden varlıklarını koruma altına alabilmenin yollarını inceliyorlar. Enflasyon karşısında varlıklarının erimesini yasaklamak isteyen vatandaşlar bu sebeple bankaların mevduat faizlerini en ince ayrıtısına kadar araştırıyorlar. Türkiye'de bankacılık sisteminin verdiği bilgilere göre vatandaşlarıun en çok kullandıkları mevduat hesabı 32 günlük vadeli mevduat hesabı oluyor.

07.06.2021 08:19 - Son Güncelleme: 07.06.2021 08:19
Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Aylık kazanç göğe çıktı tavan yaptı!

Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklikler meydana gelmeye devam ediyor. Bankada parası olanlar veya Türk lirası cinsinden varlıklarını banka mevduatına yatırmak isteyen vatandaşlar 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını merak ediyorlar. Bankaların mevduat faiz oranları yüzde kaç oldu? 100 Bin TL'nin aylık faiz getirisi hangi bankada kaç TL olur?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Aylık kazanç göğe çıktı tavan yaptı!

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ VE 100 BİN TL AYLIK FAİZ GETİRİSİ

İŞ BANKASI

Yatırılan Tutar: 100.000 TL

Mevduat Süresi: 32 Gün

Faiz Oranı: Yüzde 12,95

Aylık Getiri: 1.084 TL

Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Aylık kazanç göğe çıktı tavan yaptı!

ZİRAAT BANKASI

Yatırılan Tutar: 100.000 TL

Mevduat Süresi: 32 Gün

Faiz Oranı: Yüzde 17

Aylık Getiri: 1.416 TL

Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Aylık kazanç göğe çıktı tavan yaptı!

YAPI KREDİ

Yatırılan Tutar: 100.000 TL

Mevduat Süresi: 32 Gün

Faiz Oranı: Yüzde 17

Aylık Getiri: 1.416 TL

Son dakika 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Aylık kazanç göğe çıktı tavan yaptı!

AKBANNK

Yatırılan Tutar: 100.000 TL

Mevduat Süresi: 32 Gün

Faiz Oranı: Yüzde 17,50

Aylık Getiri: 1.458 TL