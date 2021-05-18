Son dakika: 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara 600 TL ödeme detayı! Ek zam alacaklar...
Son dakika: Pandemi süreci içerisinde vatandaşlara yapılan destekler oldukça önemli bir hal almıştır. İntibak düzenlemesi 2000 yılından önce emekli olanlar için çıkarıldı ancak 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda bir düzenleme yapılmadı. İntibak düzenlemesinin geçmesinin en önemli avantajı emekliler ek zam alacaklar. İntibak düzenlemesinin geçmesinin en önemli avantajı emekliler ek zam alacaklar. Peki intibak düzenlemesi nasıl çıkar? 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda yürütülen çalışmalar neler?
Korona virüsü zamanları içerisinde birçok vatandaş maddi olarak oldukça zorlu zamanlar içerisine girdi. Vatandaşlar yeni zamları bekliyor ve maddi olarak rahatlamayı istiyorlar. Devlet ise bu süreç içerisinde vatandaşı memnun etmek amacı ile destek oluşturuyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi uzun zamandır gündemde. Kısa süre önce maaşlarına enflasyon zammı alan emekliler için intibak düzenlemesi olup olmayacağı basında sıkça yer almaya başladı. Peki emeklilere intibak düzenlemesi var mı? İşte emekliler adına yürütülen çalışmalar.
TBMM'de İntibak Düzenlemesi
2000 yılından sona emekli olanların intibak düzenlemeleri almalarının tek bir yolu meclis. AK Parti, MHP ya da diğer partilerin intibak alanında yürütecekleri çalışmalar kapsamında konunun TBMM'ye gelmesi ve onaylanması gerekiyor. İntibak düzenlemesi mecliste onaylanırsa maaşlara ek zam düzenlemenin geçtiği tarihten itibaren uygulanacak.