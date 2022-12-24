Son 7 gün! Hesaplara geri ödemesiz para yatacak! Maaşı 3500 TL ve üstü olanlar... SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli vatandaşlara hızır gibi yetişti!

Banka Banka Aralık Ayı Promosyon Tutarları

ING: 1 aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.