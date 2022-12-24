Son 7 gün! Hesaplara geri ödemesiz para yatacak! Maaşı 3500 TL ve üstü olanlar... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlara hızır gibi yetişti!
Bankalar muslukları ardı ardına açmaya devam ediyor. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler bağlamında ödemeler hesaplara yatıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG, TEB, Fibabanka ve Denizbank'tan alacağına dair başvurusunu yapan kişilere ödeme yapılacak.
SGK'nın taban promosyon tutarlarını güncellemesinin sonrasında emekliler maaşa göre minimum 3.000, 3.500, 4.500 veya 5.000 lira ödeme alma olanağı elde eder iken, birtakım bankalar tutarı daha da yükseltmiş halde.
Yeni emekliler müracaat sürecini daha emekli aylığı başvurusu esnasında başlatabiliyor. SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek ya da e-Devlet üstünden ulaşabileceği tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaşını alabilmek istediği bankayı seçebiliyor.
Banka Banka Aralık Ayı Promosyon Tutarları
ING: 1 aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.