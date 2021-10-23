Son 3.5 sene SGK’lı çalışan erken emekli oluyor! Emekliye, çalışana, işsize bomba haber! İşte başvuru şartları

İsteğe bağlı sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumu statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları muhtemel. Çalışma yaşamında faal olarak yer almayan vatandaşlar ihtiyarladıklarında emekli olmak amacıyla isteğe bağlı emeklilik seçeneklerini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar amacıyla en ehemmiyetli nokta ise sigorta prim meblağı.