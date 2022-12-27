ŞOK’ta şok indirim, çeyiz alışverişi başladı! ŞOK 27-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI! Elektronik, züccaciye, tekstil fiyat LİSTESİ...

ŞOK marketlerinde indirime giren ve yakın zamanda girecek olan ürünlerin listesi yayımlandı. Peki bu hafta ŞOK marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Merakla beklenen ŞOK market kataloğu çıktı. Haftanın kataloğunda teknolojik aletlerden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, tekstile kadar pek çok indirimli ürün ve sürpriz yer alıyor. İşte güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı...