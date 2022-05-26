ŞOK'ta ikinci şok! Bugünden satışa çıktı! Aktüel ürünler: Saç şekillendirici tarak, tıraş makinesi, kahvaltı takımı, koltuk takımı, TV ünitesi...
ŞOK'ta ikinci şok! Bu hafta ŞOK zincir marketlerinde indirimler ağırlıklı olarak elektronik, teknolojik aletlere yapıldı. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren satışa çıktı! İndirimli ürünler listesi haberimizde! Peki Mayıs 2022 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? Roidmi Z1 Air Dikey Kablosuz Süpürge, TV Ünitesi, Koltuk Takımı Gri, Kahvaltı Takımı, Saç Şekillendirici Tarak, Saç Sakal Şekillendirici Tıraş Makinesi! İşte ŞOK aktüel ürünler tam liste!
26.05.2022 16:50 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:52
ŞOK beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Müşterilerine büyük sürprizler hazırlayan zincir marketleri kampanyasının detaylarını da açıkladı. Bu hafta çılgın indirim vatandaşları bekliyor. Mayıs bitene kadar indirimden satılmaya devam edecek. Hem gıda hem elektonik- teknolojik ürünlerde şok kampanyalar yapıldı. Peki Mayıs 2022 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte İşte tam katalog listesi...