ŞOK'ta bayram indirimi başladı! 6 - 23 Nisan 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Draje 23,90 TL! Bayram şekeri, çikolata, tatlı...
ŞOK'ta bayram indirimi başladı. 6 - 23 Nisan 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi yayımlandı. Draje 23,90 TL, Karmen çikolata 49,50 TL, Şölen fındıklı çikolata 27,90 TL'ye satılıyor. İşte ŞOK indirimleri...
06.04.2023 16:40 - Son Güncelleme: 06.04.2023 16:40
Ramazan Bayramı yaklaşırken zincir marketleri kampanyalarını duyurmaya başladı. ŞOK 6 - 23 Nisan 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi yayımlandı. Çeşit çeşit, marka, marka çikolatalar, şekerler, drajeler indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 6 - 23 Nisan 2023 ŞOK indirimli ürünleri...