Şoke eden altın yorumu! Altın fiyatları karışabilir! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Altın fiyatları son dakika haberleri: Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Altın fiyatları ile alakalı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yatırımcı merak ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? Gram altın fiyatları ile alakalı kritik tarih açıklandı. Fiyatlar 1.000 TL'yi görecek. Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel bazda da dinamik olan altın amacıyla en doğru vakti yakalamaya çalışan ufak yatırımcılar amacıyla iki eksper isimden açıklama geldi. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bağlamında güncel altın fiyatları haberimizde...
Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yeni günde ivmesini devam ettiriyor. 738 TL'den satılan gram altın ve 1.203,00 TL'den güne başlayan çeyrek altının fiyatı artıyor. Altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmesi! Altın alabilmek isteyen ya da altın bozmak isteyenler altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın ile alakalı kritik açıklama geldi. Tarih verildi. Gram altın fiyatı 1.000 TL olacak. Geçtiğimiz zamanlarda 780 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın fiyatları 665 liraya kadar geri çekilmişti. Bu düzeylerden tekrardan destek bulan altın fiyatları evvel 700 lira bandını kırdı sonrasında 750 liraya yöneldi. Altın gram fiyatı amacıyla hem ons fiyatı hem de dolar kuru etkili oluyor. Yatırımcılar, altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmelerine odaklanırken, 'Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın satış fiyatı ne kadar, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorularına cevap arıyor.
Altın fiyatları Merkez Bankasının döviz kuruna araya girmek açıklamasının sonrasında dolar kurunda yaşanan sert düşüşe bağlı olarak gerilemeye başladı. Sabah saatlerinde 778 lira seviyelerine kadar artan gram altın kararın açıklanmasının sonrasında düşüşe geçmişti. Kısa süren düşüşün sonrasında kurda yaşanan artışın tekrardan yükselmesi ve 1.337 oranına kadar yükselmesinin sonrasında Gram altın ise 767,20 lira oranına kadar yükseldi.
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar doğrultusundan tetkik hususu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son prosedür gününü 710 lira seviyelerinden tamamlayan gram altın yeni haftada artışını sürdürmeye devam ediyor. Kurda yaşanan yükselişe bağlı olarak gram altın tekrardan 770 lira civarını aştı. Merkez Bankasının döviz kuruna araya girmek açıklamasının sonrasında kurda ve buna paralel olarak altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Açıklama evvel 777 lira seviyelerinden prosedür gören Gram altın araya girmek açıklamasının sonrasında kurda yaşanan sert düşüşe bağlı olarak düşüş yaşadı. 1 Gram altın altın an itibariyle 739 lira oranına kadar geriledi. Peki Altın fiyatlarında son hal ne?
ALTIN FİYATLARI İÇİN BOMBA TAHMİN
Uluslararası ticaret danışmanı BubbaTrading'in pazar stratejisti Todd Horwitz altın fiyatlarını uluslararası arenada yaşanabilecek ilerlemeler ile ele aldı. Kendi tahminlerini aktaran ünlü altın analisti ons bazda 1750 dolar düzeyinin çok kritik olduğunu ifade etti. 1750 dolar düzeyinin mühim bir destek noktası olduğunu ifade eden Horwitz, bu destek düzeyinin kırılması halinde 1700 dolar seviyelerinin oyunda olduğunu aktardı.
Altının destek bulması gerekliliğini ifade eden ünlü stratejist şu ifadeleri kullandı. "Altın buralarda biraz destek bulmalı; en iyi eylem konsolidasyon olacaktır. Buradan bir ralli görülürse, düşüş ve satış fırsatı olur. Dik düşüş de devam edebilir, fakat sıçrama bir ya da iki gün kadar uzakta. Bu sıçrama esnasında satılmalı, direnç 1.810 dolarda."