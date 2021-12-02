Şoke eden altın yorumu! Altın fiyatları karışabilir! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yeni günde ivmesini devam ettiriyor. 738 TL'den satılan gram altın ve 1.203,00 TL'den güne başlayan çeyrek altının fiyatı artıyor. Altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmesi! Altın alabilmek isteyen ya da altın bozmak isteyenler altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın ile alakalı kritik açıklama geldi. Tarih verildi. Gram altın fiyatı 1.000 TL olacak. Geçtiğimiz zamanlarda 780 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın fiyatları 665 liraya kadar geri çekilmişti. Bu düzeylerden tekrardan destek bulan altın fiyatları evvel 700 lira bandını kırdı sonrasında 750 liraya yöneldi. Altın gram fiyatı amacıyla hem ons fiyatı hem de dolar kuru etkili oluyor. Yatırımcılar, altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmelerine odaklanırken, 'Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın satış fiyatı ne kadar, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorularına cevap arıyor.