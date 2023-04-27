ŞOK'a bugün Swarovski gözlük geliyor! 27 - 28 - 29 - 30 Nisan, 1 - 2 Mayıs 2023 ŞOK marketleri aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ!
ŞOK 27 Nisan - 2 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerinde bu hafta güneş gözlükleri satılıyor. Swarovski SWR 0133 28F Kadın Güneş Gözlüğü 1089 TL, De Valentini DV 2002 8 Erkek Güneş Gözlüğü 279 TL, Roberto Cavalli RC 1100 20B Kadın Güneş Gözlüğü 2199 TL, Pierre Cardin PC 6164/S 5MIA6 58 Güneş Erkek Gözlüğü 559 TL'ye düştü. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste.
27.04.2023 16:44 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:46
ŞOK 27 - 28 - 29 - 30 Nisan, 1 - 2 Mayıs 2023 ŞOK marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta uygun fiyatlı gözlüklerin yanı sıra "Tatil Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Tatil ve Plaj Tekstil ve Giyim, Deniz Koruyucu Bakım Kremleri de satışa sunulacak. İşte ŞOK fırsatları...