ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL'ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...
ŞOK 1 - 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerinde Loreal Kolajen Bakımı Krem • 5 60 TL'ye, Duru Duş Jeli 35 TL'ye, Dove Sıvı Sabun 30 TL'ye, Cif Power&Shine Banyo/Mutfak 26 TL'ye, Tat Ketçap 34 TL'ye, Finish Bulaşık Makine Temizleyicisi 30 TL'ye, Vanish Oxi Leke Çıkar 45 TL'ye satılıyor. İşte ŞOK 1 - 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.
31.03.2023 21:14 - Son Güncelleme: 31.03.2023 21:14