RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL'ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...

ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL'ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...

ŞOK 1 - 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerinde Loreal Kolajen Bakımı Krem &bull; 5 60 TL'ye, Duru Duş Jeli 35 TL'ye, Dove Sıvı Sabun 30 TL'ye, Cif Power&amp;Shine Banyo/Mutfak 26 TL'ye, Tat Ketçap 34 TL'ye, Finish Bulaşık Makine Temizleyicisi 30 TL'ye, Vanish Oxi Leke Çıkar 45 TL'ye satılıyor. İşte ŞOK 1 - 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.

31.03.2023 21:14 - Son Güncelleme: 31.03.2023 21:14
ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL’ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...

ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu çıktı. 1 - 4 Nisan 2023 tarihleri arasında bakliyat ürünlerinde en düşük fiyat 29,95 TL. Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulguru ucuza almak isteyenlere duyuru yapıldı. İşte ŞOK marketlerinin güncel kataloğu tam listesi...

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ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL’ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL’ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...
ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL’ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...
ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! 1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL’ye satılacak! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...
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