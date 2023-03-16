ŞOK Ramazan ayı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 16-28 Mart tarihleri arasında DEV İNDİRİM! Şerbet, güllaç, hurma, baklava, gülsuyu...

Ramazan şerbeti, güllaç, baklava, gülsuyu, kalburabastı, şekerpare ve hurma çeşitlerinde indirim bugün başladı. Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Recep, Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı, içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Zincir marketleri de Ramazan ayı için özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK 16-28 Mart 2023 indirimleri...