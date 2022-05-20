ŞOK marketlerinde indirim cümbüşü! Fiyatlarda ŞOK indirim! 40'dan 26,00 TL'ye düştü! %22'ye dayandı! Bu haftadan itibaren Ayçiçek yağı ve o ürünler...
ŞOK yeni aktül ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerinde 500 gr Tam yağlı mis beyaz peynir %15'lik indirimle 21,90 TL'den satılmaya başlandı. 25 TL ve üzerindeki alışverişlerde de 220 gr Sultan Fermente Sucuk 40 TL yerine 26,00 TL'ye verilecek. Ayrıca Bebelac çocuk devam sütü alımlarında 25 TL hediye çeki imkanı bulunuyor. ŞOK'un sıvı yağ fiyatlarına da güncelleme geldi. Diğer tüm indirimli ürünler liste halinde haberimizde! İşte 2022 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
20.05.2022 18:01 - Son Güncelleme: 20.05.2022 18:01
ŞOK marketlerinde indirim cümbüşü! Fiyatlarda ŞOK indirim! 40'dan 26,00 TL'ye düştü! %22'ye dayandı! Bu haftadan itibaren Ayçiçek yağı ve o ürünler düşük fiyattan satılıyor. Her hafta aktüel kataloğunu sil baştan değiştiren ŞOK bu hafta üst üste sürprizler yaptı. Vatandaşlar ihtiyaçlarını listeledi zincir marketlerden alışveriş yapmaya hazırlanıyor. Bu noktada ŞOK akılları baştan alan güncel fiyatlarla müşterileri mağazalarına çekmeyi başarıyor. Büyük kampanya az önce duyuruldu. İşte ŞOK'un yeni hafta aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
ŞOK'TA ŞOK KAMPANYA!
ŞOK marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde? sorusuna yanıt geldi. İşte tüm indirimli ürünler...