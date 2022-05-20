ŞOK marketlerinde indirim cümbüşü! Fiyatlarda ŞOK indirim! 40'dan 26,00 TL'ye düştü! %22'ye dayandı! Bu haftadan itibaren Ayçiçek yağı ve o ürünler düşük fiyattan satılıyor. Her hafta aktüel kataloğunu sil baştan değiştiren ŞOK bu hafta üst üste sürprizler yaptı. Vatandaşlar ihtiyaçlarını listeledi zincir marketlerden alışveriş yapmaya hazırlanıyor. Bu noktada ŞOK akılları baştan alan güncel fiyatlarla müşterileri mağazalarına çekmeyi başarıyor. Büyük kampanya az önce duyuruldu. İşte ŞOK'un yeni hafta aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...