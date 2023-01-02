Vav TV İzle
Haberler Ekonomi ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Az evvel açıklandı! 1.000 üründe fiyatlar 100 TL altında! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Az evvel açıklandı! 1.000 üründe fiyatlar 100 TL altında! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurmuştu. Bu kapsamda 1000 ürün için katalog yayınlandı. Temel ihtiyaç ürünlerinde 50-100 TL altında ürünler satışa konuldu. ŞOK Marketleri'ne uğrayanlar yumurta, süt, peynir, ayçiçek yağı, sebze meyve, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata alabilecek. 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL'ye satılacak. Bununla birlikte birçok temel gıda ürünleri de indirimli bir şekilde raflarda yerini aldı. İşte ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ!

takvim.com.tr
02.01.2023 11:53 - Son Güncelleme: 02.01.2023 12:06
ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Az evvel açıklandı! 1.000 üründe fiyatlar 100 TL altında! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

ŞOK Martket yılın ilk kampanyasını duyurdu. Ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlar sabit kalacak. İşte birbirinden fırsatlı ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Az evvel açıklandı! 1.000 üründe fiyatlar 100 TL altında! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

15,50 TL - Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 1 Kg

32,50 TL - Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 1000 Grt

44,90 TL- Anadolu Mutfağı Bakliyat Barbunya 1 Kg

15,50 TL - Anadolu Mutfağı Esmer Köftelik Bulgur 1 Kg

15,50 TL - Anadolu Mutfağı Esmer Pilavlık Bulgur 1 Kg

18,00 TL -Anadolu Mutfağı Kırık Pirinç 1 Kg

ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Az evvel açıklandı! 1.000 üründe fiyatlar 100 TL altında! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

22,50 TL - Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr

15,50 TL -Anadolu Mutfağı Köftelik Bulgur 1 Kg

34,75 TL- Anadolu Mutfağı Bakliyat Kuru Fasulye 1 Kg

29,75 TL -Anadolu Mutfağı Bakliyat Nohut 1000 Gr

29,50 TL- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 1 Kg

69,00 TL -Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 2.5 Kg

ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Az evvel açıklandı! 1.000 üründe fiyatlar 100 TL altında! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

15,50 TL- Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1 Kg

34,50 TL - Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 1 Kg

27,50 TL- Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlik Pirinç 1 Kg

26,50 TL- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 1 Kg

33,25 TL - Becel Kase Margarin 500 Gr

19,45 TL - Becel Zeytinyağlı Kase Margarin 250 Gr

ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 kataloğu FİYAT LİSTESİ! Az evvel açıklandı! 1.000 üründe fiyatlar 100 TL altında! Ayçiçek yağı 36,75 TL, Tereyağ 36,95 TL, Çay 41,95 TL, Peynir 22,95 TL...

12,50 TL - Bizim Paket Margarin 250Gr

149,50 TL - Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt

37,50 TL - Evin Ayçiçek Yağı 1lt

69,75 TL - Evin Ayçiçek Yağı 2 lt

117,90 TL - Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak 1lt

110,90 TL - Komili Riviera Zeytinyağı 1 Lt

SON DAKİKA