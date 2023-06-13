ŞOK KATALOG: 14-20 Haziran 2023 fiyat listesi! Karnesinde başarı gösteren öğrencilere ödül var! Bisiklet, scooter, saat, laptop, telefon...
ŞOK karne hediyelerini yayımladı. 14 Haziran'dan 20 Haziran'a kadar ŞOK marketlerinde çocuk bisikleti, kumandalı araba, scooter, oyuncaklar, kulaklık, saat, akıllı bileklik, laptop ve telefonlarda indirim var. İşte ŞOK güncel katalog.
13.06.2023 14:08 - Son Güncelleme: 13.06.2023 14:08
ŞOK 14-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta karnesini alacak öğrenciler için hediyeler ŞOK'ta uygun fiyata satılıyor. Ailelerin çocuklarına almak istedikleri karne hediyeleri zincir marketlerde satışa çıktı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK indirimleri.