ŞOK KATALOG: 14-20 Haziran 2023 fiyat listesi! Karnesinde başarı gösteren öğrencilere ödül var! Bisiklet, scooter, saat, laptop, telefon...

ŞOK 14-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta karnesini alacak öğrenciler için hediyeler ŞOK'ta uygun fiyata satılıyor. Ailelerin çocuklarına almak istedikleri karne hediyeleri zincir marketlerde satışa çıktı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK indirimleri.