ŞOK hafta sonu indirimleri! 7 kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni evli çiftlere müjde! Çeyiz alışverişi başladı duyan koştu

ŞOK hafta sonu indirimleri indirimleri başladı! 7 - 9 Kasım tarihlerinde ŞOK marketlerinde bir çok ev eşyası indirime girdi. Evini yenilemek isteyenler yeni evlenecek olanlar çeyiz alışverişi için ŞOK mağazalarına koşuyor. Artık ev ürünleri için mağaza mağaza dolaşmanıza gerek kalmadı. ŞOK mağazalarında her hafta bir çok ev eşyası indirime giriyor. Bu haftaki ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte tam liste!