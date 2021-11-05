ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak seçenekler!

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kışa hazırlık ürünleri ön plana çıkıyor. Giyimden evde ısıtıcı ürünlere, battaniyelere kadar pek çok seçenek var. Ayrıca ütü masasından çamaşır askılığına, küçük ev aletlerinden oyuncak çeşitlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım seçeneklerine, banyo ürünlerinden daha pek çok detaya kadar ŞOK hafta sonu fırsatlarından uygun fiyata ulaşabileceğiniz seçenekler sizleri bekliyor. Güncel ŞOK aktüel kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.