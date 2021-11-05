ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak seçenekler!
Haftanın son iş günü yaşanırken marketlerin aktüel ürünlerini araştıran vatandaşlar için ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak seçenekler sizleri bekliyor. Isıtıcı çeşitlerinden battaniyelere, bere atkı çoraplardan yorgana sıcacık zamanlar için ürünler var. 9 Kasım'a kadar sürecek olan stoklarla sınırlı fırsatları kaçırmak istemeyenler şimdiden inceleme yaparak alacaklarını belirlemek istiyor. Haberimizde derlediğimiz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizin pek çok ihtiyacını uygun fiyata bulabilirsiniz.
05.11.2021 10:46
- Son Güncelleme: 05.11.2021 10:46
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kışa hazırlık ürünleri ön plana çıkıyor. Giyimden evde ısıtıcı ürünlere, battaniyelere kadar pek çok seçenek var. Ayrıca ütü masasından çamaşır askılığına, küçük ev aletlerinden oyuncak çeşitlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım seçeneklerine, banyo ürünlerinden daha pek çok detaya kadar ŞOK hafta sonu fırsatlarından uygun fiyata ulaşabileceğiniz seçenekler sizleri bekliyor. Güncel ŞOK aktüel kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.