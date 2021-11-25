ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu yayında! İndirimler başlıyor: 100 TL’nin altına düştü! 8 Parça Çeyiz Seti, perde, halı, tencere, örtü..

ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu yayında! Efsane indirimler başlıyor! Pek çok ürün 100 TL'nin altına düştü. Özellikle evlenecek olanlar 8 Parça Çeyiz Setinin fiyatını öğrenmek için can atıyor. Çeyiz setinin yanı sıra, ev ile ilgili akla gelebilecek her türlü ürün çok ucuza bu hafta ŞOK'ta satılıyor. Aloe Vera Nano Yastık 49, 95, Polar TV Battaniyesi 44, 95, Elektrikli Çelik Cezve 89, 90... İşte ŞOK yeni indirimli ürünlerin tam listesi!