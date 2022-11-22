ŞOK, Carrefour aktüel ürünler kataloğu GÜNCEL tam liste! Alışveriş çantasını alan koşacak! Ayçiçek yağı 35.90 TL, 16'lı Tuvalet Kağıdı 41 TL...

Yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerde uygun fiyat dikkat çekiyor. Evinizin temizliğinde kullanacağınız pek çok hijyen ürünlerinin yanı sıra, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda da indirimler sizleri bekliyor. ŞOK ve Carrefour aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu, yeni yıl yaklaşırken ışıltılı makyaj ürünleri, altın ışıltılı temalı takı standı, oje gibi seçenekler güzelliğine düşkün olanları mutlu edecek.