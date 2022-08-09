ŞOK aktüel ürünler TAM LİSTE! Bu hafta ŞOK’ta neler var? Fiyatları düşen ürünler belli oldu! 29,99 TL! İşte indirim kataloğu...

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Her hafta belirli günlerde kataloğunu güncelleyen ŞOK marketlerinin bu haftaki aktüel ürünleri merak konusu oldu. Zincir marketlerde bu hafta yine gıdadan tekstile, beyez eşyadan mutfak araçlarına kadar her çeşit ürün raflarda yerini aldı. İşte, Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünleri tam liste...