ŞOK aktüel 7 Temmuz kataloğu! ŞOK aktüel ürünler bu hafta dopdolu! ŞOK’a yeni gelenler neler?

ŞOK aktüel 7 Temmuz kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Her hafta uygun fiyatlı aktüel ürünleri satışa çıkaran ŞOK'ta bu hafta; 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Alpina Inox Aspiratör 179 TL, Delta DCF A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 1.999 TL, USSU Taş Motoru 199 TL, USSU Balta 49,95 TL, Motte Davul Fırın 199 TL ve Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL dikkat çekiyor.

06.07.2021 13:02 - Son Güncelleme: 06.07.2021 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





