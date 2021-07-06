ŞOK aktüel 7 Temmuz kataloğu! ŞOK aktüel ürünler bu hafta dopdolu! ŞOK’a yeni gelenler neler?
ŞOK aktüel 7 Temmuz kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Her hafta uygun fiyatlı aktüel ürünleri satışa çıkaran ŞOK'ta bu hafta; 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Alpina Inox Aspiratör 179 TL, Delta DCF A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 1.999 TL, USSU Taş Motoru 199 TL, USSU Balta 49,95 TL, Motte Davul Fırın 199 TL ve Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL dikkat çekiyor.
7 Temmuz ŞOK aktüel katalog! ŞOK aktüel ürünler 7 Temmuz günü satışa çıkıyor. ŞOK marketlerinde bu hafta birbirinden hesaplı ürünler raflarda olacak. Bu Çarşamba satışa sunulacak ürünler arasında; fırın, davlumbaz, derin dondurucu gibi teknolojik aletler dikkat çekiyor. Aynı zamanda mutfak, gıda ve giyim ürünlerini de uygun fiyatlı bulabilirsiniz. İşte; 7 Temmuz ŞOK aktüel ürünler listesi…
ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Alpina Inox Aspiratör 179 TL, Delta DCF A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 1.999 TL, USSU Taş Motoru 199 TL, USSU Balta 49,95 TL, Motte Davul Fırın 199 TL ve Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 79,90 TL, 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 74,90 TL, Kumsal Kavurma Sacı 74,90 TL, Kumsal Wok Tava 69,90 TL. Döküm Tava 99,90 TL, Emaye Kızartma Tavası 54,90 TL, Yer Sofrası 59,90 TL, İpli el rondosu 34,95 TL,
ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 79,90 TL, 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 74,90 TL, Kumsal Kavurma Sacı 74,90 TL, Kumsal Wok Tava 69,90 TL. Döküm Tava 99,90 TL, Emaye Kızartma Tavası 54,90 TL, Yer Sofrası 59,90 TL, İpli el rondosu 34,95 TL,
ŞOK 7 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda Toprak Güveç Tencere 16,95 TL, 3'lü Fırın Sütlaç Kasesi 6,99 TL, 2'li Bambu Çerezlik 21,95 TL, Yuvarlak / Kare Silikon Kapak 34,95 TL, 6'lı Silikon Kapak 19,95 TL, Plastik Poşet Kabı 9,99 TL. 23 cm Plastik Sap Bıçak 12,95 TL, 27 cm Plastik Sap Bıçak 14,95 TL ve Esnek Taşıma Kovası 26,95 TL.