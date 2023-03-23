ŞOK '23 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli' deyip yayımladı! Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza...
ŞOK hafta sonu fırsatlarını duyurdu. Zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yakından takip edilirken beklenen ŞOK kataloğu da yayımlandı. Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak edenler araştırmalara koyuldu. Sadece ŞOK'ta kaşar peyniri 70 TL, pirinç 41 TL, domates salçası 36 ,95, yoğurt 22 ,90'a düştü. 25 TL üzeri alışverişlerde de bulaşık deterjanı 20 TL, dondurulmuş pizza 62 TL'ye düşecek. İşte ŞOK 23-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tümü...
23.03.2023 14:15 - Son Güncelleme: 23.03.2023 14:15
ŞOK zincir marketleri 23-28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanyasını yayımladı. Bu hafta indirime giren ürünler aktüel ürünler kataloğu ile birlikte belli oldu. Hafta sonu gelirken vatandaşlar ŞOK marketlerinde hangi ürünlerin indirimde olduunu sıkça araştırmaya başladı. ŞOK'ta bu hafta hem gıda, hem elektronik ürünler yer alacak. İşte ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.
ŞOK '23 - 28 MART 2023 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ' DEYİP PAYLAŞTI
ŞOK yeni indirimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Fiyatlar 22 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Her bir ürün, ürün gönderilen mağaza için en az 1 adet stok ile sınırlıdır. '' denildi.