ŞOK 12-20 aralık indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022! Aktüel ürünler kataloğu az evvel belli oldu! 12’li tuvalet kağıdı 50 TL’ye düştü! Duş jeli...

ŞOK'un bu haftaya özel kataloğu yayımlandı. Ocak ayı gelmeden hemen önce ŞOK marketlerine gidip alabilirsiniz. Peki bu hafta ŞOK'ta indirimli ürünler neler? Kavurma Sacı 129,90, 3 Katlı Tekerlekli Sebzelik 99,95, Altus 7103 L 7 KG 1000 Devir Çamaşır Makinesi 4999, GoldMaster SuperTurbo GM-7593K Elektrikli Süpürge Kırmızı 5999, Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 249,90, Familia Aile Eko Tuvalet Kağıdı 50 TL, Gıda ürünlerinde de Mis Dilimli Tost Peynir 129,95, İçim Labne 35,50, Lio Salamura Siyah Zeytin 33,95 TL'ye düştü. İşte ŞOK 12-20 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...