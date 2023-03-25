SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

Birçok kişi ihtiyaç kredisi çekerek evlilik, seyahat, eğitim, giyim ve eşya alışverişi gibi bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmaktadır. Özel ya da kamu bankalarından ihtiyaç kredileri almak mümkün olmaktadır. Bu kredileri alırken bankalar kredi vadesi ve çekeceğiniz kredi tutarına göre farklı faiz oranları sunmaktadır. Bu faiz oranları maksimum 36 ay vadeli olarak taksitlendirilerek ödenebilmektedir.