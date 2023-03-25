RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

Bankacılık hizmetleri almak isteyenler için son yıllarda bankaların sunduğu hizmetler oldukça çeşitli şekillerde sunulmaktadır. Bu hizmetlerin en önemlisi müşterilerin ihtiyaç duydukları an kredi seçeneklerine ulaşabilmeleri olarak gösterilmektedir. İhtiyaç kredisi olarak sunulan bu kredi bankaların müşterileri için tüketici kredisi ve bireysel kredi kullanımı kapsamında sunduğu bir kredi türü olarak bilinmektedir.

takvim.com.tr
25.03.2023 13:34 - Son Güncelleme: 25.03.2023 13:35
SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

Birçok kişi ihtiyaç kredisi çekerek evlilik, seyahat, eğitim, giyim ve eşya alışverişi gibi bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmaktadır. Özel ya da kamu bankalarından ihtiyaç kredileri almak mümkün olmaktadır. Bu kredileri alırken bankalar kredi vadesi ve çekeceğiniz kredi tutarına göre farklı faiz oranları sunmaktadır. Bu faiz oranları maksimum 36 ay vadeli olarak taksitlendirilerek ödenebilmektedir.

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SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

İhtiyaç Kredisi Ne Kadar Çekilebilir?

İhtiyaç kredisini bankalara bağlı olarak 100.000 liraya kadar çekebilmektedir. 4.000-11.000 ve 14.000 bin TL olarak sunulan hızlı krediler de bulunmaktadır.

SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

Bu miktarları almak isteyenler anında kredi olarak bu kredileri çekebilmektedir. Alınan bu ihtiyaç kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişiyor.

SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

Bankaların belirli dönemlerde sunduğu uygun faiz oranları, kampanyalar, müşterilerin notuna bakılarak değerlendirilip uygun bulunursa verilmektedir.

SMS ile kredi veren bankalar! 4.000-5.000-11.000 ve 15.000 TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Nakit para lazımsa ilaç gibi geldi

Bunun yanında düşük kredi notu olanlarına da kredi için başvurması ve almak mümkün olmaktadır. 14.000 TL İhtiyaç kredisi alan birinin bu miktarı geri ödemesi, 36 ay vade ve % 2,56 faiz oranı ile toplam 23.333,79 TL olacaktır.

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