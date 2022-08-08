SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

Vatandaşların artan nakit talepleri bağlamında bankalarda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına nakit kredi desteği verilecek. İhtiyaç kredisi kapsamında makul oranlar ve elastik ödeme seçenekleri açıklandı.