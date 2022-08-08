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Haberler Ekonomi SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur'lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur'lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

Son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında çoğu vatandaş makul finansman arayışlarına başladılar. Genellikle son dönemde ekonomik göstergelerin kötüye gitmesiyle nakit gereksinimi de iyice arttı. Bu sorunların giderilmesi bakımından Vakıfbank tüketici kredisi kampanyası ile bu meseleye çözüm geliştirmeye devam ediyor. Hem de yalnızca tek bir SMS ile de süratli müracaat işlemlerinin de yapılması sağlanmaktadır.

takvim.com.tr
08.08.2022 12:49 - Son Güncelleme: 08.08.2022 12:49
SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

Vatandaşların artan nakit talepleri bağlamında bankalarda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına nakit kredi desteği verilecek. İhtiyaç kredisi kapsamında makul oranlar ve elastik ödeme seçenekleri açıklandı.

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SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında nakit gereksinimi çekenlere özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

3 sene vadeye varan vadeler ve cazip faiz oranları ile elastik ödeme seçenekleri bir arada sunulacak.

SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

Bu sayede ister emekli ister kamu personeli ister özel sektör çalışanı olsun fark etmeksizin kişilerin nakit sıkıntıları amacıyla finansman desteğinden yararlanmaları sağlanacaktır.

SMS at paranı al! SGK-ve Bağkur’lu emeklilere, kamu personeline ve özel sektör çalışanlarına ödemeler tam gaz devam ediyor

90 Gün Erteleme İmkanı

90 güne kadar erteleme seçenekleri ile kullandırılacak kredi kapsamında ilaveten her bütçe amacıyla makul esnek geri ödeme planları oluşturulabilmektedir.

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