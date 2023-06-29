Size yakın ATM’den alabilirsiniz! 3 Temmuz Pazartesi sabah 9.00’da banka hesabınıza 15.000 TL-10.000 TL yatırılıyor!

Bankalar, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yüksek limitli nakit avans imkanı sunmaktadır. Ayrıca, bu limitin artırılması için bankanın müşteri temsilcisiyle iletişime geçilebilir. Bazı bankalar, nakit avans limitinin internet bankacılığı üzerinden de kullanılmasına izin vermektedir. Nakit avans çekmek için herhangi bir belge veya işlem gerekmeksizin hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir. Ancak bu miktarın dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir, çünkü ilerleyen zamanlarda faizli olarak geri ödenmesi gerekiyor.