Sıvı yağ fiyatları Tarım Kredi Marketleri'nde ucuza satılıyor! Aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! 27-28-29 Mayıs'ta 5 litresi...
Kooperatif Market'te bayram bereketi! Zincir marketlerin bayrama özel aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya başladı. Vatandaşlar en çok Tarım Kredi Marketleri'nin Ramazan Bayramı kataloğunu merak diyor. Dev indirimlerin yapıldığı ürünler tek tek açıklandı. Katalogda 5 litrelik sıvı yağın da indirimden satılmaya başlandığı görüldü. Ayrıca kanat, konserve kıyma, reçelde de dikkat çeken indirimler göze çarptı. Kataloğu inceleyenler hemen Tarım Kredi Marketleri'ne koştu. İşte yepyeni Kooperatif Market aktüel kataloğu tam liste!
26.04.2022 19:56 - Son Güncelleme: 26.04.2022 19:56
Sıvı yağ fiyatları Tarım Kredi Marketleri'nde ucuza satılıyor! Kooratif marketleri aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! 27-28-29 Mayıs'ta indirimli ürünler satışa sunuldu. Zincir marketleri Ramazan Bayramı için harekete geçti. ''Kooperatif Market'te Bayram Bereketi! Güvenilir ve kaliteli ürünler, bütçe dostu indirimlerle Kooperatif Market'te.'' şeklinde duyuru yapıldı. İndirimler 81 il genelinde geçerli olacak. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde hangi ürünler indirimde? İşte güncel katalog...