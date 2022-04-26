Sıvı yağ fiyatları Tarım Kredi Marketleri’nde ucuza satılıyor! Aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! 27-28-29 Mayıs’ta 5 litresi...

Sıvı yağ fiyatları Tarım Kredi Marketleri'nde ucuza satılıyor! Kooratif marketleri aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! 27-28-29 Mayıs'ta indirimli ürünler satışa sunuldu. Zincir marketleri Ramazan Bayramı için harekete geçti. ''Kooperatif Market'te Bayram Bereketi! Güvenilir ve kaliteli ürünler, bütçe dostu indirimlerle Kooperatif Market'te.'' şeklinde duyuru yapıldı. İndirimler 81 il genelinde geçerli olacak. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde hangi ürünler indirimde? İşte güncel katalog...