Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

TOKİ Ankara kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri ile toplamda 18 bin 450 konut yapılacak. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Sincan Yenipeçenek'te 4.800 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Sincan kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!