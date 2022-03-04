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Haberler Ekonomi Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Nakit sıkıntısı çeken vatandaşların hesaplarına anında 10 bin lira destek ödemesi yapılacak. Halkbank ve Akbank tarafından duyurulan iki özel kredi seçeneği sayesinde vatandaşların birçok farklı ihtiyacını karşılamaları için uygun finansman desteği verilecek. Cazip geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kredi kapsamında %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmesi hedefleniyor. İhtiyaç kredilerinde ortaya çıkan yeni oranlar sayesinde vatandaşlar özellikle son dönemde artan nakit ihtiyaçları için uygun finansmanlardan yararlanmaya başladılar. Peki en hızlı kredi veren banka hangisi? İşte en uygun anında ihtiyaç kredileri

takvim.com.tr
04.03.2022 10:42 - Son Güncelleme: 04.03.2022 10:42
Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Hayatın birçok alanında yaşam pahalılığının artmasıyla vatandaşların büyük bölümü banka kredilerine ve kredi kartı kullanımına yöneldi. Bankalar ise vatandaşların daha rahat bir ödeme dönemi üzerinden kısa vadeli ve düşük miktarda nakit ihtiyaçlarını çözmek için yeni kredi paketlerini devreye sokmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Halkbank ile avantajlı oranları ile dikkat çeken Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredilerine her geçen gün talep artmaya devam ediyor.

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Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Akbank Yüzde 0,99 Faizli Masrafsız Kredi

Akbank 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1'in altına kadar düşürdü. Ayrıca banka şubelerine bile gitmek zorunda kalmadan direkt dijital kanallar üzerinden kullanılacak kredi hiçbir masraf ödenmeden alınabilecek. %0,99'dan başlayan avantajlı faiz oranlarıyla sunulan kredinin 12 ay vade seçenekleriyle de kullandırılması sağlanıyor.

Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Mobilden Akbanklı olanlara özel sunulan Masrafsız Hoş Geldin Kredisi, uzaktan ve ilk kez Akbanklı olma sürecini tamamlayarak onaylanan müşteriler tarafından 5 gün içinde yapılacak başvurular ile kullanılabiliyor.

Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

10.000 TL ve üzerinde kredi talepleri için Akbank'ın diğer avantajlı ihtiyaç kredisi paketlerinden yararlanarak 3 aya kadar erteleme seçenekleri ile de cazip krediler kullanmanız mümkündür.

Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız

Herhangi bir masraf ödemeden kullanabileceğiniz kredi kapsamında toplam geri ödeme miktarı ise 10.788,91 TL olarak hesaplanmıştır. Aylık taksit oranı ise maksimum vade sayısı olan 12 ay üzerinden hesaplanarak ayda 889,08 TL olarak belirlenmiştir.

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