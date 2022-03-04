Şimdi belli oldu! Bu kişilerin hesaplarına anında 10.000 lira yatırılacak! 3 ay boyunca taksit ödemek yok! Hem de 0,99 faizli masrafsız
Nakit sıkıntısı çeken vatandaşların hesaplarına anında 10 bin lira destek ödemesi yapılacak. Halkbank ve Akbank tarafından duyurulan iki özel kredi seçeneği sayesinde vatandaşların birçok farklı ihtiyacını karşılamaları için uygun finansman desteği verilecek. Cazip geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kredi kapsamında %0,99'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmesi hedefleniyor. İhtiyaç kredilerinde ortaya çıkan yeni oranlar sayesinde vatandaşlar özellikle son dönemde artan nakit ihtiyaçları için uygun finansmanlardan yararlanmaya başladılar. Peki en hızlı kredi veren banka hangisi? İşte en uygun anında ihtiyaç kredileri
Hayatın birçok alanında yaşam pahalılığının artmasıyla vatandaşların büyük bölümü banka kredilerine ve kredi kartı kullanımına yöneldi. Bankalar ise vatandaşların daha rahat bir ödeme dönemi üzerinden kısa vadeli ve düşük miktarda nakit ihtiyaçlarını çözmek için yeni kredi paketlerini devreye sokmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Halkbank ile avantajlı oranları ile dikkat çeken Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredilerine her geçen gün talep artmaya devam ediyor.
Akbank Yüzde 0,99 Faizli Masrafsız Kredi
Akbank 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1'in altına kadar düşürdü. Ayrıca banka şubelerine bile gitmek zorunda kalmadan direkt dijital kanallar üzerinden kullanılacak kredi hiçbir masraf ödenmeden alınabilecek. %0,99'dan başlayan avantajlı faiz oranlarıyla sunulan kredinin 12 ay vade seçenekleriyle de kullandırılması sağlanıyor.