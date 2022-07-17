Sihirli rakamlar: 3.600 ve 5.400! 10 -15 yıl erken emeklilik! 52,54,56,58 yaşında maaş alın! Eylül 1999'dan önce (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara emeklilik hesabı!

Emeklilikte 3.600 ve 5.400 rakamları sihirli. Birisi SSK'lılar için geçerli, diğeriyse Bağkur ve memurlar için. 3.600 rakamı emeklilik için çok kritik bir süreyi ifade ediyor. Erken emeklilik için en önemli formüllerden birisi 15 yıl 3.600 gün... Bu kapsamda daha az çalışarak emekli olabilirsiniz. Bu tür emeklilik için 3.600 rakamı öne çıkıyor. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte kritik formüller ve örnekler haberimizde!