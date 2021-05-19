Sigortalı, sigortasız olanlar paraya para demeyecek! Bu kişiler hemen alabilir… 350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor
350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Bu proje ile çalışma hayatında yer alan annelere her ay düzenli destek ödemesi yapılıyor. 2019 yılında başlayan proje için belirlenen aylık ödeme tutarında zam yapıldı. Bundan sonra her ay 350 Euro olarak ödenecek olan bakıcı desteğine ilişkin detaylar sayfamızda. Öncelikle evde bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir sorusuna bu başlık altında cevap vermeye çalışacağız. Evde bakıcı desteğinden ev hizmeti için çalışanlar yararlanabilir. Bebek/çocuk bakıcısı ve hasta/yaşlı bakıcıları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bakıcı olarak tutacağınız kişinin üçüncü derece kadar yakınınız olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yararlanamazsınız.
Devlet tarafından sağlanan çok sayıda destek ödemesinden bazıları da sadece kadınlara yönelik. Bu ödemelerin bazıları doğrudan kadınlara yapılırken bazı destek ödemeleri sadece annelere yapılıyor. Çalışan çalışmayan sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmadan sağlanan bu anne yardımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Evde bakıcı desteğinden yararlanmak için en yakın İl Sigorta Müdürlüklerine bakıcınızla birlikte giderek bazı belgeleri imzalamanız gerekmektedir. Bu şekilde başvuruyu yapmış olursunuz.