Sigorta girişine ihtiyaç KALMADI! EYT'liler şartlar tamam geriye 1 ay kaldı! Yaşa takılanlara eksik prim + yaş tablosu DEĞİŞTİ! 30,28,26,18 yaşa erken emeklilik AÇILDI

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayını göstererek Meclis yoluna gidileceği müjdesini verdi. "Biz burada 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" diyen Bilgin, Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili de Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı! Öte yandan Yaşa takılanlara eksik prim + yaş tablosu DEĞİŞTİ! EYT'liler şartlar tamam geriye 1 ay kaldı! Sigorta girişine ihtiyaç KALMADI! 30,28,26,18 yaşında...