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Haberler Ekonomi SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?🚬 Ocak 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?🚬 Ocak 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!

Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aralık ayının son haftasında sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Peki, Ocak 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
26.12.2022 23:40 - Son Güncelleme: 26.12.2022 23:44
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Ocak 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!

Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında 'Sigaraya zam yapılacak mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda güncel sigara fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte en güncel fiyat listesi!

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SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Ocak 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara fiyatlarına zam gelmesiyle ilgili herhangi resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Ocak 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Son sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 27,5 TL'den 29,5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL'yi gördü.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Ocak 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!

Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Ocak 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!

Kabul edilen maddelere göre, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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